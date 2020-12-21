أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي مراد مراد أوغلو، إنه يشك في أن الاقتصاد التركي سيتحسن.

وأوضح مراد أوغلو في مقال بصحيفة “سوزجو”، أنه يبحث عن سبب يجعله يصدق أن الاقتصاد سيتحسن، ولكنه لا يجد، مشيرا إلى أنه يشعر بالدهشة عندما يرى الناس يصدقون أن الاقتصاد سيتحسن، خاصة في ظل الحالة التي وصلت إليها البلاد بعد 18 عاما على بقاء الحزب الحاكم في السلطة.

وتابع مراد أوغلو: “عندما ننظر لبلادنا وللدول الأخرى منذ 18 عاما وحتى الآن، نجد أنهم أفضل بكثير، ما السبب يا ترى؟ من السبب عن سوء وضعنا؟”.

وأكد الكاتب التركي، أنه لا يعتقد أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 2.516 ليرة، وخط الفقر 8085 ليرة، بينما الحد الأدنى للأجور 2.324 ليرة.

وأشار إلى أنه قبل 16 عامًا، كان معدل التضخم في أبريل 2004 : 10.18 بالمائة، فكيف يرتفع الآن إلى 14.03 بالمائة، مشيرا إلى أن التضخم المعلن غير حقيقي، معربا عن أسفه على السنوات الضائعة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان كرر الشهر الماضي في عدة لقاءات أنه سيتخذ إغجراءات لدعم وتحسين اقتصاد البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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