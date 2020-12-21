أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع إلى 12 ضحايا حريق المستشفى الجامعي في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وكان جميع الضحايا من مصابي فيروس كورونا (Kovid-19).

وتوفي منيفير جولر المريض الثاني عشر الذي أصيب بالحريق الناجم عن انفجار جهاز الأكسجين عالي التدفق في وحدة العناية المركزة المخصصة لعلاج إصابات فيروس كورونا، بالمستشفى الخاص الذي نقل إليه.

وشهدت ولاية غازي عنتاب، يوم السبت، اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة لحالات كورونا بمستشفى جامعة سانكو، بسبب جهاز الأكسجين عالي التدفق.

وكان قد توفي 7 أشخاص في مكان الحادث بسبب الحريق، وتوفي شخص واحد أثناء نقله إلى مستشفى مختلف، فيما فقد 3 من أصل 9 مصابين حياتهم خلال العلاج في مستشفيات مختلفة.