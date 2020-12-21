انقرة (زمان التركية)- بينما تستعد شعوب العالم لاستقبال لقاح كورونا، انطلق في تركيا وعدد من الدول الإسلامية نقاشًا حول “هل لقاح كورونا حرام؟”.

صحيفة نيويورك بوست، سلطت الضوء على النقاش الدائر في المجتمعات الإسلامية حول اللقاحات المطورة ضد وباء فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 77 مليون شخص حول العالم.

كتبت نيويورك بوست تقول إن بعض الدول كانت حذرة وحساسة للغاية بشأن المواد المستخدمة في لقاح فيروس كورونا، حيث ظهر ادعاء بأن بأن موات مستخرجة من الخنازير تستخدم في اللقاحات.

ذكرت نيويورك بوست أن الجيلاتين المستخرج من الخنازير يستخدم للحفاظ على اللقاح آمنًا ولا يفقد تأثيره أثناء التخزين والنقل.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن بعض الشركات لا تستخدم هذه المادة، وطورت لقاحًا لا يستخدم منتجات الخنازير مثل شركة نوفارتيس السويسرية، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه شركة “أ جي فارما” في المملكة العربية السعودية وماليزيا تطوير بديل لهذه المادة.

وفي الوقت الذي قال فيه المتحدثون باسم شركات الأدوية “فايزر، موديرنا، أسترازينكا” إن منتجات الخنازير لا تستخدم في لقاحات Covid-19، زُعم أنه بسبب العرض المحدود والصفقات بملايين الدولارات، ستستخدم بعض الدول الإسلامية لقاحات لم يتم تسجيلها على أنها “حلال”.

الأمين العام للجمعية الطبية الإسلامية البريطانية الدكتور سلمان وقار قال: سيستمر استخدام منتج الخنزير لأن عدم استخدامه سيؤدي إلى فترة صلاحية أقصر وتكاليف أعلى.

وتشير التقارير إلى أن هذا النقاش حول حرمة اللقاح متداول أيضا بين اليهود المتشددين.

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