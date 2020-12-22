أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي أوكان مدرس أوغلو، أنه بفضل ألمانيا، يمكن إحياء اتفاق تقاسم موارد الطاقة الهيدروكربونية الذي تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2016.

وذكر مدرس أوغلو في مقال بصحيفة صباح التي يعمل مراسلا لها في أنقرة، إأن تركيا مهتمة ببدء مرحلة المفاوضات مع ألمانيا وأن الدور الميسر الذي تلعبه ألمانيا قد يدفع بعض العواصم الأوروبية إلى إعادة التفكير فيما إن كان ألمانيا التي ترأس للاتحاد الأوروبي خلال الدورة الحالية ستفرض عقوبات على تركيا أم ستجري مباحثات مشتركة معها.

وأضاف مدرس أوغلو أن جهود وزارة الخارجية التركية قد تثمر عن احتمالية بدء مباحثات استكشافية مع اليونان واحياء الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من مارس/ آذار عام 2016 وعقد المؤتمر الدولي الذي اقترحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من مشاركة الموارد في شرق البحر المتوسط بشكل عادل وتمهيد الطريق لمباحثات جديدة في قبرص تحت إشراف الأمم المتحدة بجانب الحاجة مجددا إلى توجه الاتحاد الأوروبي لنسخة متطورة من الاتفاقية الجمركية بعد إبراز الدروس المستفادة من أزمة جائحة كورونا قوة تركيا الزراعية والتوريدية واللوجستية.

يشار إلى أن الوساطة الألمانية جنبت تركيا في كثير من المرات خلال قمم الاتحاد الأوروبي العام الحالي فرض عقوبات اقتصادية.

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