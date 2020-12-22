أنقرة (زمان التركية)ــ يستضيف فريق فنربخشة نظيره باشاك شهير غدًا الأربعاء على ملعب أولكر ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري التركي الممتاز.

سيقود الحكم باهاتين شيمشك المباراة التي ستقام على ملعب أولكر وستبدأ في الساعة 19:00.

خسر فنربخشة نقاطًا هامة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولأول مرة في الدوري، لم يتمكن فنربخشة من تسجيل نقاط من مباراتين متتاليتين، ودخل الأسبوع في المركز الثالث برصيد 23 نقطة ومتوسط.

يواجه فنربخشة صعوبة في الفوز بمباراة على ملعبه هذا الموسم في الدوري.

ولن يلعب خوسيه سوسا ومبوانا ساماتا ودييجو بيروتي وماوريسيو ليموس وإنر فالنسيا وتولغا سيغيرسي، المصابون في فنربخشة، وديمتريس بيلكاس ، الموقوف بسبب بطاقة صفراء، ضد ميديبول باشاك شهير.