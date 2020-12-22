إسطنبول (زمان التركية)ــ عثرت الشرطة في تركيا على نفق بعمق 30 متراً في إسطنبول، وتم اعتقال 45 مشتبهاً بهم في عملية ضد تجار مخدرات في 11 منطقة في الفاتح بإسطنبول وديار بكر.

وحددت فرق مكتب فرع مكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول 55 مشتبهًا بنتجارتهم في المخدرات، المعروفين باسم “الباغمين” .

وبدعم من شرطة العمليات الخاصة، تم تنفيذ عمليات متزامنة في 51 عنوانا بمشاركة 500 ضابط شرطة في 11 منطقة في الفاتح وديار بكر، وتم اعتقال 45 مشتبها بهم.

كما دعمت العملية الطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار.

وفي إسطنبول داهمت عناصر الشرطة منزلا في حي بلاط بمنطقة الفاتح ولم تجد بداخله أي مشتبه بهم. وبعد عمليات التفتيش عثر على نفق في المنزل بعمق حوالي 30 متراً له مدخلين.

ولم تستطع شرطة العمليات الخاصة تفحص النفق بشكل كامل لأن جزءًا منه كان مليئا بالماء.