أنقرة (زمان التركية)ــ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا تأمل في “فتح صفحة جديدة، في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن أنقرة تعرضت “لمعايير مزدوجة” من قبل حليفتها في الناتو واشنطن والكتلة.

وقال أردوغان إن اعتماد سياسية متعددة الجوانب، لا يُنظر إليها على أنها بديل لعلاقاتنا الراسخة مع الولايات المتحدة، وتعاوننا الاقتصادي والعسكري.

في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بسبب استحواذها على دفاعات صاروخية روسية من طراز S-400، كما أعد الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية بشأن نزاع تركيا مع أعضائه اليونان وقبرص بشأن حقوق البحر المتوسط.

وخلال اجتماع لتكتل نواب العدالة والتنمية في البرلمان، قال أردوغان “تواجه تركيا معايير مزدوجة على كل من شرق البحر المتوسط ​​ونظام إس -400. نتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي الذي يعاني منه في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “أعتقد أن (الرئيس الأمريكي المنتخب جو) بايدن سيظهر الأهمية الضرورية للعلاقات التركية الأمريكية”.

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