أنقرة(زمان التركية)- أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بضرورة الإفراج الفوري عن الزعيم الكردي، المعتقل منذ عام 201‪6 صلاح الدين دميرطاش.

المحكمة الأوروبية اعتبرت استمرار احتجاز دميرطاش، المعتقل منذ 4 سنوات ينتهك خمس مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المحكمة رفضت طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال دميرطاش يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وأن عدم الإفراج يعني استمرار الانتهاك.

وخلال تعليقه على الحكم، قال محسوني كرمان، محامي صلاح الدين دميرطاش، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا تاريخيا وصعبا بخصوص الإفراج الفوري عن دميرطاش.

وتابع كرمان: ” بهذا القرار، تم إبطال جميع الاتهامات الموجهة لدميرطش وتم تسجيل حقيقة أنه قد تم احتجازه كرهينة لأسباب سياسية لمدة 4 سنوات”.

وأكد كرمان أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائي وإلزامي، ولذلك يجب إطلاق سراح دميرطاش على الفور.

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