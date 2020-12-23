أنقرة (زمان التركية) – تواصل الحكومة التركية معاقبة المزارع بقراراتها الواحد تلو الآخر، بضمها مؤخرا الأرز إلى قائمة الواردات التي تم تخفيض ضريبتها الجمركية بجانب كل من الذرة والشعير والقمح.

وخفضت الحكومة الضريبة الجمركية على واردات الأرز بانواعه المختلفة بنسب متفاوتة على أن يتم العمل بالضرائب الجمركية المخفضة هذه حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان من عام 2021 القادم.

ونص القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية على خفض الضريبة الجمركية المفروضة على بعض أنواع الأرز إلى 5 في المئة حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم.

‏ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على المنتج المحلي.

جدير بالذكر أن الضريبة الجمركية المفروضة حاليا على بعض أنواع الأرز تتراوح بين 7.5 في المئة و34 في المئة.

وبموجب هذا القرار ستنخفض الضريبة الجمركية الحالية على بعض أنواع الأرز من 36 في المئة إلى 10 في المئة، بينما ستنخفض الضريبة الجمركية الحالية على بعض أنواع الأرز من 45 في المئة إلى 15 في المئة.

ويسمح القرار لرجال الأعمال الموالين بالاستيراد بدون ضرائب جمركية

فيما وصفت المعارضة القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بأنه يزيد رجال الأعمال الموالين للسلطة الحاكمة ثراء.

وقبل أيام مددت الحكومة التركية فترة إعفاء واردات القمح والذرة والشعير من الضريبة الجمركية حتى الثلاثين من أبريل/ نيسان القادم.

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