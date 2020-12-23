أنقرة (زمان التركية) – تسبب اعتداء الشرطة في تركيا على وقفة احتجاجية في سقوط نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول، موسى بير أوغلو، أرضًا من مقعده المتحرك.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبا الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية احتجاجا على حبس البرلمانية المعزولة من منصبها ليلى جوفان، أمس الثلاثاء، سقط البرلماني المقعد بسبب التدافع أثناء اعتداء الشرطة على الوقفة.

وقامت الشرطة بالاعتداء بالضرب على المشاركين وبينهم نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي واعتقل العديد من الأشخاص.

وتعرض بير أوغلو للأذى خلال الفوضى التي وقعت أثناء اعتداء الشرطة على الوقفة الاحتجاجية مما أسفر عن سقوطه من أعلى مقعده المتحرك.

فيما واصلت الشرطة اعتدائها على بير أوغلو أثناء سقوطه على الأرض.

HDP İstanbul milletvekili ve Devrimci Parti MYK Danışmanı Musa Piroğlu saldırılar sırasında tekerlekli sandalyesinden itilerek düşürüldü. Polis Leyla Güven dayanışma eylemine saldırıda bulundu. pic.twitter.com/6Rky8iuQus — Umut Gazetesi (@UmutGazetesi_) December 22, 2020

وأمس اعتقلت السلطات في تركيا البرلمانية التركية المعزولة من منصبها قبل ستة أشهر، ليلى جوفين، تنفيذا لحكم السجن الذي صدر ضدها أمس الأول بتهمتي الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج له.

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