أنقرة (زمان التركية)- صُنفت تركيا من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث العمل، وفقا لتقرير مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال.

وأوضح التقرير أن تركيا تنضم لقائمة عشر دول، يعاني فيها العمال من قوانين العمل القمعية والرقابة الحكومية وحالات التسريح الجماعي.

وأشار التقرير إلى أن العمال انتهك حقهم في الإضراب في 123 دولة، وانتهك حقهم في الانضمام للنقابة في 106 دولة، وانتهك حقهم في الوصول للعدالة في 103 دولة، وتعرضوا للعنف في 51 دولة، وتعرضوا للقتل خلال احتجاجات عمالية في 9 دول.

وبحسب التقرير فإن تركيا من بين أخطر أماكن العمل. وتتعرض الحقوق المدنية للانتهاك.

ويضم التقرير دول بنغلاديش والبرازيل وكولومبيا ومصر والهند وكازاخستان والفلبين وتركيا وزيمبابوي.

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