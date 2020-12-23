أنقرة (زمان التركية) – شدد زعيم حزب الاتحاد الكبير التركي “القومي”، مصطفى دستيجي، على ضرورة حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعدم السماح بطهوره مجددا.

وخلال مشاركته في برنامج “يوميات السياسة” على قناة Olay TV، أعرب دستيجي عن دعمه لرئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على خلفية مطالبته بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وطالب دستيجي، الذي يعتبر من حلفاء أردوغان، بإغلاق الحزب الكردي كليا حتى وإن ظهر على الساحة السياسية مجددا باسم مختلف، قائلا: “لنقل إن الشخص يدير كازينو في ذلك المكان. هذا الأمر مخالف للقانون ولهذا أغلقناه، ومن ثم بادر بفتح مكان آخر باسم جديد. ألن نقوم بإغلاقه أيضا؟ هناك قانون ودستور بالبلاد. كيف تبقي السلطات على حزب مرتبط بتنظيم إرهابي قائما؟ كيف تسمح بهذا؟”.

وأثارت تصريحات دستيجي هذه موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رواده لقطات تظهر طرد جولفر يازيجي أوغلو، زوجة مؤسس حزب الاتحاد الكبير محسن يازيجي أوغلو الذي استشهد في حادثة مروحية مشبوهة في 2009، دستيجي من قاعة المحكمة وعلقوا عليها قائلين: “الرجل الذي لم يقدم أية إسهامات للبلد، ونهب ميراث الرئيس المؤسس للحزب يتحدث عن إغلاق حزب سياسي”.

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