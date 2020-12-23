أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، سازجين تانري كولو، أنه رغم إتمام الصحفية التركية بجريدة زمان، هانم بشرى أردال، فترة عقوبتها في السجن، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

أردال التي صدر بحقها قرار بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، أتمتهم في 30 مارس الماضي، تتعنت السلطات في الإفراج عنها.

وأوضح البرلماني التركي المعارض تانري كولو أن السلوك التعسفي ضد أردال مستمر في السجن، مطالبا بإطلاق سراحها.

وأشار تانري كولو إلى أنه سيستمر في التحدث عنها في كل مكان، مؤكدا أن هناك صحفيين آخرين أتموا مدة عقوبتهم ولم يتم الإفراج عنهم، فهل هناك عند الناس خبرا عنهم؟

وتحدث النائب المعارض أيضا عن الأطفال والمسنين والمرضى في السجون التركية، حيث أوضح أن هناك 1600 مريض في السجون وأكثر من 600 شخص يعانون من أمراض خطيرة.

واعتقلت الشرطة أردال في 25 يوليو/ تموز 2016، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وحكمت عليها بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بسبب الأخبار التي نشرتها وتغريداتها، وعملها في جريدة زمان التركية.

وكان تقرير مركز ستوكهولم السويدي للحريات The Stockholm Center for Freedom في عام 2020 كشف أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا يتجاوز 200 صحفي.

ويأتي على رأس الصحفيين المعتقلين في تركيا: “رئيس قناة سامانيولو المغلقة هدايت كاراجا المعتقل منذ عام 2015، والكاتب الروائي الشهير عالميا أحمد ألتان المعتقل منذ عام 2016، ومصطفى أونال، ومحمد بارانسو، وإمره سونسيني، وبشرى أردال، وأيشينور توينكل، وأركان أكار وغيرهم.

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