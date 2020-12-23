أنقرة (زمان التركية) –توقعت وكالة فيتش الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل جودة أصول المصارف التركية خلال عام 2021 القادم.

وأوضحت فيتش في بيانها أن بيئة عمل المصارف التركية ستظل صعبة حتى بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال تقييمها للمصارف التركية أشارت فيتش إلى احتمالية تضاؤل جودة أصول المصارف التركية خلال العام القادم.

وأضافت فيتش في بيانها أن قدرة المصارف على تقديم القروض ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية للحزم التحفيزية وإرجاء القروض الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.

هذا وأفادت فيتش أن التدهور في جودة الأصول الرئيسة للمصارف سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها التنظيمية.

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