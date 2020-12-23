أثينا (زمان التركية)ــ قال تقرير يوناني إن مقاتلات تركية جددت التحليق فوق بحر إيجه الشرقي يوم الأربعاء، واعترضها مقاتلات يونانية.

صحيفة (كاثميريني) قالت إنه في تمام الساعة 10.10 صباحًا، حلقت أربع طائرات من طراز F-16 فوق جزيرة أثروبوفاجوي على ارتفاع 10000 قدم.

وذكرت أنه تم اعتراض المقاتلات التركية من قبل مقاتلات يونانية بما يتماشى مع قواعد الاشتباك الدولية.

يأتي ذلك بينما كان من المقرر أن تزور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو الأربعاء جزيرة كيناروس النائية في جنوب شرق بحر إيجة وتلتقي بسكانها الوحيد رينيو كاتسوتورتشي.

وأمس قالت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني إن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 دخلت يوم الاثنين منطقة معلومات الطيران في أثينا دون تقديم خطة طيران وحلقت فوق جزيرتي أوينوسيس وباناجيا في شرق بحر إيجه.

دخلت الطائرات المجال الجوي اليوناني بعد الساعة 7 مساءً بقليل وحلقت فوق أوينوسيس وباناجيا على ارتفاع 24000 قدم.

وقالت هيئة الأركان إنه تم التقاط الطائرات العسكرية التركية واعتراضها من قبل الطائرات المقاتلة اليونانية وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية.

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