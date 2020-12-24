أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة الاستئناف في تركيا برفع الحظر المفروض على موقع وتطبيق خدمة “أوبر” داخل تركيا، مفيدة أن قرار المحكمة الابتدائية الخاص بحظر الخدمة في تركيا كان خاطئا مخالفًا للقوانين.

وبموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، بات بإمكان شركة أوبر التكنولوجية الأمريكية متعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت، الواقع مقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مواصلة خدماتها داخل السوق التركية.

وفي تعليق منه على الأمر، أفاد المتحدث الرسمي باسم أوبر العالمية أن الشركة تثق في القضاء التركي، وتلتزم بقراراته، معربا عن سعادته لتأكيد محكمة الاستئناف التركية إمكانية مواصلة الشركة تقديم خدماتها من خلال تاكسي أوبر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة أنهم سيواصلون تقديم تطبيقهم إلى جميع السائقين وسائقي التاكسي الأصفر في إسطنبول.

جدير بالذكر أن أوبر بدأت خدماتها بمدينة إسطنبول في عام 2014، ومنذ ذلك الحين أصبحت وسيلة تنقل آمنة ومشهورة لسكان المدينة، حيث قام أكثر من 4.5 ملايين شخص داخل تركيا بتحميل التطبيق واستخدامه.

وفي الوقت الحالي يستخدم 14 ألف و500 سائق تاكسي في إسطنبول تطبيق أوبر.

وبجانب سائقي التاكسي يقوم البعض من ملاك السيارات المعروفة باسم VIP بتقديم خدمات النقل عبر تطبيق أوبر أيضا.

ماذا حدث؟

كانت اتحادات سائقي التاكسي في تركيا رفعت دعوى قضائية ضد شركة أوبر، وقررت المحكمة إلى إيقاف جميع أنشطة الشركة داخل تركيا وحظر الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بها.

وتم حظر خدمات أوبر داخل تركيا بعد تصنيفها كنشاط قرصنة على الرغم من استخدام سائقي التاكسي لها.

هذا وانطلقت خدمة أوبر، التي يستخدمها التاكسي التجاري لإيجاد الركاب، حول العالم في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أجرت الشركة أكثر من 15 مليار عملية نقل.

وتنفذ الشركة 19 مليون عملية نقل يوميا في أكثر من 700 مدينة في 66 دولة حول العالم.