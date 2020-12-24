أنقرة (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية صباح اليوم القبض على رئيس شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمدينة أغري، جمال أكار، وعضو مجلس البلدية عن الحزب جاران باريش عقب مداهمة منازلهم.

وعقب الحصول على إفادته بمديرية أمن أغري قامت قوات الأمن بإخلاء سبيل باريش، بينما لا يزال أكار قيد الاعتقال، وفقًا لتقارير محلية.

وتبين أنه تم سؤال باريش خلال عملية الاستجواب عن الهتافات التي أطلقها في كلمة ألقاها أمس في مقر الحزب حول صدور حكم بالسجن 22 عاما و3 أشهر بحق رئيسة مؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى جوفين.

وكان القضاء التركي أصدر الاثنين الماضي حكما بالسجن 22 عامًا وثلاثة أشهر على البرلمانية المعزولة من منصبها في وقت سابق ليلى جوفين، بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”الترويج لمنظمة إرهابية”، وصدر أمر بالقبض عليها.

جوفان التي تشغل حاليا منصب الرئيس المشارك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي كانت شددت خلال لحظات اعتقالها على أنها ستستمر في ممارسة العمل السياسي سواء داخل السجن أو خارجه، وأنها ليست جبانًا بل فضل البقاء في تركيا مع إمكانية هروبها، مؤكدةً أن ممارسات السلطة القمعية لن تثنيهم عن مواصلة كفاحهم من أجل مزيد من الديمقراطية والحقوق.