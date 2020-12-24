أنقرة (زمان التركية) – شهدت المباراة التي جمعت بين نادي فنربخشة ومنافسه ميديبول باشاك شهير على ملعب أولكر ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم في تركيا، خمسة أهداف وثلاث بطاقات حمراء.

ولعب نادي فنربخشة مباراة مصيرية أمام ميديبول باشاك شهير عقب سلسلة الخسائر المتعاقبة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وتمكن فنربخشه من اقتناص فوز كبير من ميديبول باشاك شهير خلال المباراة التي انتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لمنافسه ميديبول باشاك شهير الذي استكمل المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد طرد اثنين من لاعبيه بجانب المدير الفني للفريق.

واستهل ميديبول باشاك شهير التهديف في الدقيقة السادسة عبر لاعبه محمود تكدمير، بينما أحرز نادي فنربخشة أول أهدافه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول عبر لاعبه ناظم سانجارا.

وعزز نادي فنربخشه تقدمه في الدقيقة الستين بتسديدة لاعبه تسيراند، ليأتي في الدقيقة الرابعة والثمانين ثالث أهداف فنربخشة عبر لاعبه لويس جوستافو.

وأهدى لاعب نادي فنربخشة مرت هاكان يانداش ناديه الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وشهدت الدقيقة الحادية والسبعون أول بطاقة حمراء بالمباراة للاعب نادي ميديبول باشاك شهير رفائيل. وفي الدقيقة التالية واجه المدير الفني لنادي ميديبول باشاك، أوكان بوروك، بطاقة حمراء أيضا.

هذا وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب نادي ميديبول باشاك شهير عرفان جان قهفجي أيضًا، في الدقيقة الرابعة والسبعين ليواصل الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط.