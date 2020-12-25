بيروت (زمان التركية): أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة، في رحلة قادمة من لندن، وذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا رصدها لهذه السلالة.

وكتب حمد حسن في تغريدة على حسابه في “تويتر”، تم “تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة (ME 202) القادمة من لندن في ٢١ ديسمبر”، متوجهاً للوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم، بـ”التنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية”، مؤكداً أن الوزارة تتابع الحالة والمخالطين.

وكان حمد حسن كشف، الأربعاء الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، لافتاً إلى “استمرار الفحوصات لمعرفة طبيعة الفيروس”.

وكتب حمد حسن عبر حسابه في “تويتر”: “ثلاث حالات إيجابية وافدة، تم تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن”، مضيفاً: “إلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات، اتخاذ جميع التدابير الجدية الوقائية، وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع”.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، 2708 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 165 ألف حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 1353 حالة وفاة.

4 حالات عُمانية

وفي السياق ذاته، كشف وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، خلال لقاء مع تلفزيون عمان الرسمي، في وقت سابق عن “وجود دراسة جارية للتأكد من 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، قادمة من بريطانيا”، لافتاً إلى أن “دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً”.

وأوضح السعيدي أنه “لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من كوفيد-19 أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم”، مضيفاً أن “اللقاحات المتوفرة حالياً ستكون لها الاستجابة نفسها”، بحسب وكالة الأنباء العمانية.