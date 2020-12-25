القاهرة (زمان التركية): تعرض مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك لهجوم شرس من جماهير القلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته في الرحيل وتمسكه بالاحتراف في يناير رافضا الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وأبلغ مصطفى محمد مسؤولي الزمالك برغبته في خوض التجربة الاحترافية، وحث الإدارة على قبول عرض سانت إيتيان الفرنسي للتعاقد معه، رافضا الانتظار إلى أولمبياد طوكيو للحصول على فرض أفضل من نادٍ أكبر.

ونشر مصطفى محمد صورة تجمعه بأحد أصدقائه عبر موقع “انستجرام” لينهال عليه سيل من التعليقات الغاضبة من جماهير الزمالك.

تعليقات جماهير الزمالك الغاضبة من موقف اللاعب جاءت من نوعية: “الزمالك مابيقفش على حد.. بكره تيجي تلعب في فرق وسط الدوري”.

وقال آخر: “عايز تسيب النادي اللي كنت بتحلم تعدي من قدامه.. إحنا اللي بنعملكم زي ما عملنا عبدالحليم وجعفر وزكي وباسم وكلهم بيمسوا ومش بنقف على حد”.

وزاد ثالث: “لو مش قادر تستحمل ناديك سنة يبقى ملكش مننا أي حب ولا دعم”.. واتفق معه آخر قائلا: “الزمالك عملك وأظهرك للعالم كله.. الزمالك يستحق يستفيد منك تحت أي ظرف.. أنت عايز تسيب النادي في الوقت اللي مفيش بديل ليك وفي وقت أزمة زي دي هتبقى منبوذ طول عمرك”.