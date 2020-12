واشنطن (زمان التركية)ــ أغلق موقع تويتر حسابات لمنظمة تركية معروفة بعلاقتها الوثيقة مع الرئيس، وممثليها بعد هجوم تعرض له أنيس كانتر لاعب كرة السلة التركي الأصل.

وردا على دعوة لجنة التوجيه الوطنية التركية الأميركية (TASC) بتسليم عضو رابطة كرة السلة الأمريكية أنيس كانتر، وحملات إلكترونية سلبية وصفت كانتر بأنه “إرهابي” يقودها أعضاء في اللجنة، أغلق تويتر مجموعة من الحسابات.

وانطلقت الحملة عقب نشر كانتر صورة الرئيس رجب أردوغان على عبر حسابه على تويتر ضمن تصميم غلاف لمجلة تايم، تحت عنوان “إرهابي العام”. وأضاف كانتر كلمة “ديكتاتور” مع الصورة.

وقال سفير تركيا في واشنطن سيردار كيليش، “قرار تعليق حساب TASC غير مقبول، هو انتهاك واضح لحرية التعبير ويجب التراجع عنه في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنيس كانتر في عام 2017 بعد أن صنفت “كانتر” ضمن العناصر الإرهابية بسبب اتهامه أردوغان بتدير انقلاب 2016، ودفاعه عن حركة الخدمة وطلبت مرارا من واشنطن تسليمه.

Erdogan's propaganda machine in the US @ourtasc and a few of their members have been suspended/banned on @Twitter for trying to promote lies and slander.

Must hurt when you can't spew your lies in a free society.#Democracy & #HumanRights will always win in the end. pic.twitter.com/7sPp1hcMd1

— Hank Fetic (@hadisfetic) December 24, 2020