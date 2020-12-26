أنقرة (زمان التركية)- تورط مسئول في بلدية سامسون التي يديرها حزب العدالة والتنمية، في فضيحة رشوة وتم اعتقاله.

واعتقل رئيس إدارة الخدمات المالية في البلدية الواقعة شمال تركيا، بهاء الدين ك، وشنت الشرطة حملة تفتيش في منزله ومكان عمله، لتفاجأ بوجود 10 ملايين ليرة في خرينته الخاصة.

بهاء الدين البالغ 40 عاما، كان قد تم تعيينه من قبل العضو في حزب العدالة والتنمية أردوغان توك، والذي يعمل في رئاسة بلدية إيلكاديم.

وبدأ الموظف المرتشي عمله في البلدية كضابط عادي، وترقى في المناصب على مدار 20 عاما، ليصل إلى منصب رئيس إدارة الخدمات المالية بالبلدية.

يذكر أن المدعي العام فرض طابع السرية على القضية حفاظا على سلامة التحقيقات.

وعين رئيس البلدية، مصطفى دمير، محمود إمره بينجي، محل بهاء الدين في إدارة الخدمات المالية بالبلدية.

وموخرا كشف تقرير ديوان المحاسبات وجود مخالفات مالية في بلدية سامسون، تخص ميزانية 201‪9 حيث تم تخصيص نحو مليون ليرة لدفع إيجارات أوقاف يديرها بلال نجل الرئيس أردوغان.

–