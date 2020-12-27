ألازيغ (زمان التركية) – ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ شرق تركيا، يعد الثاني خلال أقل من عام، دون أن يسفر عن ضحايا في الأرواح بحسب المعلومات الأولية.

وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، علمًا أن المركز غير قوة الزلزال من 5.3 درجات إلى 6.4 درجات.

هذا ولم يؤد الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى سقوط ضحايا وفق ما أعلنته الداخلية التركية دون التطرق إلى الأضرار المادية في المباني المدنية أو الحكومية.

يذكر أنه في 24 يناير الماضي ضرب زلزال ولاية إلازيغ بقوة 6.8 درجة، وتسبب في هدم أكثر من 230 ألفً مبنى.

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