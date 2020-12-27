أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني تركي معارض أن محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ربح 38 مليونا و890 ألف ليرة -نحو ملايين دولار- من أتعاب محاماة، نظير مرافعاته في العدد الضخم من قضايا إهانة الرئيس.

وتقدم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارير، باستجواب للبرلمان التركي طالب فيه وزير العدل عبد الحميد جول بالرد حول مبلغ الأموال الذي يحصل عليه إن أحمد أوزال؛ محامي الرئيس التركي، مقابل ترافعه في قضايا إهانة الرئيس التي يختصم فيها المواطنين.

وأشار باشارير في استجوابه إلى فتح 63 ألف و41 قضية إهانة الرئيس في عهد أردوغان، وإدانة 9 آلاف و554 شخصا في هذه القضايا، مذكرًا بأن أجرة الوكالة المدفوعة للمحامين في القضية الواحدة تبلغ 4 آلاف و80 ليرة.

وتابع النائب التركي في استجوابه: “وبحساب رياضي بسيط، يكون قد وصل إجمالي أتعاب المحامي أوزال إلى 38 مليون و980 ألفًا و320 ليرة (حوالي 5 ملايين دولار). فهل من واجب القضاء إثراء محامي الرئيس؟”.

يذكر أن نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال كان قد أوضح أن 903 أطفال دون سن 18 عامًا مثلوا أمام المحكمة بتهمة إهانة أردوغان.

ولفت أوزال إلى رفع 27 ألف و717 قضية ضد مواطنين بتهمة إهانة أردوغان، وصدور قرار سجن بحق 9556 مواطنًا.

ويعد أردوغان أكثر الرؤساء الأتراك ملاحقة لمعارضيه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

ووفق بيانات وزارة العدل في تركيا شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، بينهم نحو 308 أطفال.

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