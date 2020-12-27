عمان (زمان التركية)ــ تعرف غازات البطن بأنها غازات تتجمع في البطن لعدة أسباب ويتم اطلاقها من الجهاز الهضمي عبر فتحة الشرج، وهي عملية طبيعية تحدث في الجسم.إليك أهم الطرق التي يمكنك استخدامها لطرد الغزات من البطن.

هناك عدد من الطرق التي يمكن اتباعها لتساعد في طرد الغازات من البطن، يتوقف اختيار العلاج على السبب الكامن وراء المشكلة، ولعلاج غازات البطن في المنزل يمكنك تجربة الآتي، وفق موقع (ويب طب):

تعديل النظام الغذائي

اتبع مايلي للتخفيف وطرد الغازات من البطن:

في حال كان نظامك الغذائي يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها، حاول استبدالها بتلك التي لا تحتاج وقت كبير للهضم مثل الموز والبطاطا والأرز.

تسجيل الأطعمة التي تتسبب في تكون غازات البطن لديك وتجنبها.

مضغ الطعام بشكل صحيح وتجنب أي ممارسات قد تتسبب في زيادة ابتلاع الهواء لديك.

تجنب العلكة والتدخين.

ممارسة الرياضة تساعد في التخلص من غازات البطن المزعجة.

هناك بعض الادوية التي يمكن أن تخفف من غازات البطن بدون أي وصفة طبية مثل أقراص الفحم التي تمتص الهواء في الجهاز الهضمي.

استخدام بعض الوصفات المنزلية

هناك بعض الأعشاب أو الوصفات الطبية المنزلية يمكن أن تساعدك في طرد الغازات من البطن بشكل نهائي مثل:

الزنجبيل: يمكنك تناول الزنجبيل أو مشروبه بعد كل وجبة للتخلص من غازات البطن.

مشروب الكركم: يساعد تناول كوب من مشروب الكركم على التخلص من الغازات المزعجة.

النعناع: يعتبر مشروب النعناع من أفضل الأعشاب التي يمكن تحضيرها في المنزل.

الكراوية: تساعد الكراوية في علاج انتفاخات البطن المزعجة ما بعد تناول الوجبة.

البابونج واليانسون: يعتبر مغلي تلك الأعشاب من أكثر المشروبات الطبيعية التي تساعدك في طرد الغازات من البطن.

الشمر: يعتبر مشروب الشمر من أسرع وأفضل الطرق لعلاج غازات البطن، حيث يمكنك الشعور بالراحة فقط بعد عدة دقائق من تناوله.

ما هي أسباب تكون غازات البطن؟

يتم تجميع الغاز في الجهاز الهضمي بطريقتين أساسيتين، وهما ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب الذي يساعد على تجمع غاز الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي.

أو أثناء عملية هضم الطعام، حيث تتجمع الغازات الناتجة عن عدم هضم بعض الأطعمة مثل الهيدروجين والميثان وثاني اكسيد الكربون.

1. ابتلاع الهواء

من الطبيعي جدًا أن يتم ابتلاع الهواء بشكل طبيعي خلال اليوم أثناء الأكل أو الشرب، وفي حال ابتلاع كمية كبيرة من الهواء يؤدي ذلك الى تكون غازات البطن.

من الأسباب التي تؤدي الى ابتلاع كمية كبيرة من الهواء:

تناول العلكة.

التدخين.

مص الأشياء مثل القلم.

تناول الطعام بسرعة كبيرة.

2. الخيارات الغذائية

بعض الخيارات الغذائية قد تؤدي الى تكون غازات في البطن مثل:

البقوليات مثل الفاصولياء والعدس.

الكرنب.

البصل.

منتجات الألبان.

المشروبات الغازية.

الأغذية الغنية بالسوربيتول أو الفركتوز مثل عصائر الفاكهة والتي قد تستغرق وقتًا طويلًا للهضم مما يؤدي الى رائحة كريهة مرتبطة بانتفاخ البطن.

كما قد تسبب بعض الحالات الطبية تجمع للغازات في البطن.

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في معظم الحالات لا تعتبر غازات البطن حالة طبية خطيرة، كما أنها لا تحتاج لعناية طبية.

ولكن في حال ازدياد وتيرة الأعراض أو شدتها، أو في حال مصاحبة الأعراض للقيء أوالحموضه أو الإسهال وفقدان الوزن، يجب تلقي العناية الطبية.

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