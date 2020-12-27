برازيليا (زمان التركية)- شهدت مباراة السوبر بايك البرازيلية لحظات مثيرة، حيث أصيب المتسابق أندريه فيريسيمو، بخيبة أمل بسبب انشغاله بالاحتفال المبكر.

قبل الوصول لخط النهاية ببضعة أمتار، تعجل المتسابق البرازيلي، أندريه فيريسيمو، وبدأ في الاحتفال بالنصر من خلال الوقوف على دراجته ملوحا بيديه، وتهدئة سرعة دراجته النارية.

ولم يلاحظ فيريسيمو الدراجات النارية القادمة خلفه، والتي نجحت في تخطيه خلال لحظات احتفاله بالفوز الذي لم يحققه.

وخسر المتسابق المركز الأول بسبب فرحته واحتفاله المبكر، ليحتل المركز الثالث في المسابقة.

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