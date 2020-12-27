القاهرة (زمان التركية) – أصدرت شركة “مصر للطيران”، المشغل الوطني للرحلات الجوية، تنبيها للمسافرين إلى مطار إسطنبول.

وجهت الشركة لعملائها المسافرين إلى تركيا اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء دعوة بإحضار شهادة تشير إلى إجراء تحليل “بي سي آر” للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بنتيجة “سلبية”، وذلك بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، باستثناء الأطفال دون 6 أعوام.

“مصر للطيران” أكدت أن الخطوة الجديدة اتخذت في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تُسير إليها رحلاتها.

يذكر أن تنويه “مصر للطيران” يأتي في أعقاب إعلان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، يوم الجمعة، إلزامهم جميع الركاب القادمين من الخارج اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

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