برلين (زمان التركية)- أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، أن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، سيكون متاحًا منذ بداية العام.

وأوضح سيهوفر أنه ناقش أمر اللاجئين السوريين مع رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأول من يناير، سيتم دراسة كل حالة على حدة، من أجل إمكانية إعادتهم لبلادهم.

وأضاف سيهوفر أن التهديد بالترحيل عامل ضروري للغاية لتخويف اللاجئين، فعندما لا يتم تخويفهم بالترحيل، “يعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يحلو لهم في ألمانيا من سرقة المحلات وحتى القتل” وف تعبيره.

وشدد وزير الألماني على أنه يجب على السوريين أن يحسبوا حساب الترحيل، فكل من يرتكب جرائم ويحتقر الدستور الألماني سيغادر البلاد.

يذكر أن قرار الحظر العام على ترحيل السوريين إلى أوطانهم سينتهي نهاية العام الجاري. وبناء على هذا القرار سيكون ترحيل الأشخاص الخطرين على الأمن والمجرمين ممكنا من حيث المبدأ.

–