لندن (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة التجارة البريطانية عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا غدًا الثلاثاء، وهي الاتفاقية التي قالت وزارة التجارة التركية إنها تنتظرها بلهفة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة البريطانية، سيتم توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا غدًا كأول اتفاق عقب اتفاق التجارة الحرة وع الاتحاد الأوربي عن الاتحاد الأوروبي.

وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، أفادت أن المرحلة الأولى من الاتفاقية سيتم توقيعها مع تركيا بهدف حماية الظروف التجارية الحالية بين البلدين.

شددت تروس، على أن الاتفاق سيشمل مجالات التصنيع والسيارات والصلب وسيوفر فرص عمل آمنة للآلاف في بريطانيا. وقالت إنه سيكون هناك اتفاق تفصيلي في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19 مليار جنيه.

وتوصلت بريطانيا في 24 ديسمبر إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها، من الاتحاد الأوروبي.

We expect to sign a continuity trade deal with Turkey 🇹🇷 this week, covering trade worth £18.6bn.

This supports thousands of jobs across 🇬🇧 in the manufacturing, automotive and steel industries. 👇https://t.co/eEcGOjgl0a

— Liz Truss (@trussliz) December 27, 2020