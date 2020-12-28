أنقرة (زمان التركية) – نعت جراح القلب والأوعية الدموية البروفيسور التركي، بينجور سونماز، المتخوفين من تلقي لقاح كورونا الصيني بالـ “خونة”.

سونماز قال خلال حلوله ضيفا على إحدى البرامج في قناة “فوكس تي في” التركية، أن كل شخص يقول إنه لن يتلقى اللقاح الصيني خائن، زاعمًا أنه “لا يستحق حتى أن تمنحه ابنتك ليتزوجها”.

وتابع الجراح التركي: “الذين لن يتلقوا اللقاح، سنضع لهم القواعد، لن يتمكنوا حتى من دخول المكاتب الحكومية، ولن يتمكنوا من ركوب الحافلات”.

يذكر أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أعلن تأجيل موعد وصول لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19) من الصين.

وخلال تدوينة على تويتر، قال قوجا إن سبب تأخر وصول اللقاح الصيني، هو حالة الطوارئ في بكين بسبب ظهور حالات كوفيد 19 في جمارك بكين، والتي تم بمقتضاها تعليق حركة الجمارك.

وأضاف قوجا أنه من المتوقع أن يأتي اللقاح الصيني إلى تركيا بعد انتهاء الإجراءات الجمركية، لذلك قد يتأخر يوم أو يومين.

وطلبت تركيا شراء 50 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، وكانت تتوقع تسليم أول 3 ملايين جرعة يوم الاثنين.

وستحصل الحكومة التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح “فايزر – بايونتك”، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على موافقة أي مؤسسة دولية.

على الجانب الآخر، بدأت بلدان الاتحاد الأوربي منذ السبت حملة التطعيم ضد كورونا، بعد أن منحت وكالة الدواء الأوروبية والمفوضية الأوروبية ترخيصا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.