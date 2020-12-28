أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس جمعية بناة إسطنبول، نظمي دورباكاييم، إنه لا مفر من ارتفاع أسعار المساكن في عام 2021.

وأوضح دورباكاييم أن طلبات المشاريع الجديدة انخفض بنسبة 75 في المائة في العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار المساكن خلال عام 2021 أمر لا مفر منه.

وتابع دورباكاييم: “عام 2020، الذي دخلناه بآمال كبيرة، كان مخيبا للآمال. الركود الاقتصادي الذي ظهر مع الوباء خلق تأثيرا مزلزلا في القطاع”.

وأشار رئيس جميعة بناة إسطنبول إلى أن عدد التراخيص التي تم الحصول عليها بعد عام 2017، أي حجم المشاريع المنفذة؛ انخفض كل عام بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأكد دورباكاييم أنه في عام 2017، انخفض ترخيص 1.4 مليون متر مربع بنسبة 48٪، وفي عام 2018 إلى 667 ألف متر مربع، وفي عام 2019 انخفض بنسبة 50٪ إلى 324 ألف متر مربع. في غضون عامين، انخفض حجم المشروع المرخص، أي حجم المشاريع الجديدة، بنحو 75 بالمائة.

وشدد دورباكاييم أنه مع إضافة كل من زيادة الأسعار الناتجة عن انخفاض العرض وزيادة تكاليف المواد الخام، سترتفع أسعار المساكن لفترة وجيزة.

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