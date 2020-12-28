أنقرة (زمان التركية)- قال التركي محمد أوجاقتان، إن تركيا تشهدا حاليًا أيامًا يخجل فيها المتدينون من تدينهم، في حين أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي خلفية إسلامية.

وأوضح الكاتب في صحيفة “قرار” التركية، الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة يني شفق الموالية لأردوغان سابقا أن المتدينين يخجلون من تدينهم بسبب التلاعبات السياسية والمخادعات والممارسات والتصرفات الخاطئة النابعة من توظيف الدين.

وأكد الكاتب التركي أنه لا شك أن هناك أبعادًا عديدة لهذا البؤس الذي يعيشون فيه، ولكن من الضروري قبل كل شيء طرح هذا السؤال: لماذا أصبح الوعي الديني بعيدًا جدًا عن جوهر الدين؟

وأشار أوجاقتان إلى أن فهم “التدين البصري / الظاهري/ الشكلي الذي يشمل حياة المتدينين اليوم، دفع بجوهر الدين إلى الوراء، وترك الساحة للمؤمنين بالخرافات والوثنيين والذين يصدرون فتاوى للفساد.

وتابع أوجاقتان: “لسوء الحظ، الإسلام اليوم هو أسير هؤلاء المتدينين الدنيويين الذين أصبحوا لعبة في أيدي العلمانية”.