القاهرة (زمان التركية) – أكد رئيس تحرير موقع أخبار الحدث الليبي محمود المصراتي، أن مصر لن تضحي بوحدة واستقرار ليبيا من أجل علاقات طيبة مع تركيا، وذلك في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” مساء أمس الأحد.

وأضاف المصراتي وفق موقع (الساعة 24): “مصر لن تستخدم ليبيا كورقة لتحسين اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع تركيا أو أي جهة أخرى، ولن تفرط في المطالب التي دعونا إليها منذ البداية، وعلى رأسها خروج المحتل التركي دون قيد أو شرط، وحل المليشيات المسلحة، والحفاظ على ثمار لقاءات لجنة 5+5 في جنيف”، على حد تعبيره.

وانتقد الكاتب والمحلل الليبي محمود المصراتي موقف المجتمع الدولي من الانتهاكات التركية في ليبيا قائلاً: “المسألة التي لا يريد المجتمع الدولي أن يفهمها هي أن الأتراك يضربون بعرض الحائط كل ما ينتجه المجتمع الدولي من قرارات باتجاه ليبيا، والدليل على ذلك أن اتفاق 5+5 نص على خروج القوات الأجنبية من الطرفين من ليبيا، في غضون 90 يومًا من التوقيع، لكن بعدها بأيام اجتمع البرلمان التركي، ومدد بقاء قوات بلاده في ليبيا”.

واتهم المصراتي الإخوان المسلمين الذين استنجدوا بنظام أردوغان بالتحول إلى عامل رئيسي لوجود ما سماه “المحتل التركي” في المنطقة الغربية بليبيا.

يذكر أن وفدا مصريا زار أمس الأحد العاصمة الليبية طرابلس، في حدث هو الأول من نوعه منذ 6 سنوات، وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة وفد تركي.

والتقى الوفد المصري بوزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.