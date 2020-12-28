أنقرة (زمان التركية)- أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، تأجيل موعد وصول لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19) من الصين، في الوقت الذي بدأت دول الاتحاد الأوربي حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا بعد وصول لقاح فايزر-بيونتيك.

وخلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح قوجا أن سبب تأخر وصول اللقاح الصيني، هو حالة الطوارئ في بكين بسبب ظهور حالات كوفيد 19 في جمارك بكين، والتي تم بمقتضاها تعليق حركة الجمارك.

وأضاف قوجا أنه من المتوقع أن يأتي اللقاح الصيني إلى تركيا بعد انتهاء الإجراءات الجمركية، لذلك قد يتأخر يوم أو يومين.

وطلبت تركيا شراء 50 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، وكانت تتوقع تسليم أول 3 ملايين جرعة يوم الاثنين.

وستحصل الحكومة التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح “فايزر – بايونتك”، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

ومنذ السبت بدأت بلدان الاتحاد الأوربي حملة التطعيم ضد كورونا، بعد أن منحت وكالة الدواء الأوروبية والمفوضية الأوروبية ترخيصا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على موافقة أي مؤسسة دولية.

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