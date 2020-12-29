أنقرة (زمان التركية)ــ مع بداية العام الجديد سيتم زيادة الضرائب والرسوم في تركيا، بنسبة 9.11 في المائة، وفقًا لقرارات رسمية.

وفق القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2021 سيحصل مبلغ استثنائي قدره 7 آلاف 703 ليرة تركية على الميراث ووألعاب الحظ والهدايا التي تقدر بـ 334 ألفًا و534 ليرة تركية.

وستكون ضريبة الدمغة في الإقرارات الضريبية السنوية 97.20 ليرة تركية و129.80 ليرة تركية في إقرار ضريبة الشركات و 64.10 ليرة تركية في إقرار ضريبة القيمة المضافة.

رسوم جواز السفر ورخصة القيادة في تركيا

رسوم جوازات السفر حتى 6 أشهر في العام الجديد هي 227.20 ليرة، و332.10 ليرة لسنة واحدة، و 542.20 ليرة لمدة سنتين، و 770.20 ليرة لمدة 3 سنوات و1085.40 ليرة لمن تزيد مدته عن عام في عام 2021.

وسيتم تحديد رسوم رخصة القيادة من الفئة أ بمبلغ 272 ليرة، في سيفرض مبلغ 820.10 ليرة على رسوم رخصة القيادة للفئة ب.

في العام المقبل، ستكون رسوم التقديم للمحكمة بداية من من 27.20 ليرة، وستبدأ رسوم التقديم للتنفيذ من 59.30 ليرة. أما رسوم الانضمام إلى الجدول مع طلب الإفلاس ستكون 97.70 ليرة تركية.

رسوم الهاتف المحمول القادمة من الخارج

كما ارتفع الرسم الذي يتعين دفعه مقابل الهواتف التي يجلبها المسافرون من الخارج لاستخدامهم الخاص، دون أغراض تجارية، إلى 2000 ليرات.

وفقًا للقرارات الجديدة ستبلغ ضريبة القيمة المضافة، 18900 ليرة لعام 2021.

أما غرامات المخالفات تتراوح بين 5 ليرات و 240 ليرة حسب درجتها. تبدأ عقوبات المخالفات مثل عدم إعطاء أو استلام الفواتير والمستندات المماثلة من 380 ليرة.

وسيتم احتساب ضريبة التنظيف البيئي للمساكن 50 قرش لكل متر مكعب في البلديات الحضرية و قرشًا في البلديات الأخرى، بناءً على كمية استهلاك المياه.

وستتراوح ضريبة السيارات في عام 2021 للسيارات بين 1051 ليرة و1261 ليرة لمن يبلغ حجم أسطوانة المحرك 1300 أو أقل.

وستكون الضريبة على السيارات التي يتراوح حجم أسطوانة المحرك فيها بين 1301 و1600 بين 1830 و 2000 ليرة. وستتراوح الضريبة على من يزيد عن 4001 من 45 ألفًا و 932 ليرة إلى 50 ألفًا و 107 ليرة.

وسيتم احتساب قيم الضريبة العقارية لعام 2021 من خلال زيادة قيم الضريبة لعام 2020 بمقدار النصف (4.55 بالمائة) من معدل إعادة التقييم لهذا العام.

تم تحديد ضريبة الاتصالات الخاصة الثابتة (SCT) المطلوب تحصيلها في المرفق الأول لاشتراك الهاتف المحمول بقيمة 86 ليرة تركية.

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