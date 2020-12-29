أنقرة (زمان التركية) – كشفت صورة متداولة كذب وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، بشأن صفقة لقاح فيروس كورونا الصيني.

الصورة التي التقطها مراسل التليفزيون الرسمي التركي “TRT” من إحدى شحنات اللقاح في الصين، تظهر أن شركة “كايمان” للأدوية كانت وسيط الشراء من الصين، وهو عكس ما كان يؤكده وزير الصحة التركي، حيث ظهر اسم الشركة على عبوات اللقاح.

قوجا كان قد أوضح أنه لا توجد شركة وسيطة قامت بشراء لقاح كورونا الصيني، وأن مكتب التموين الحكومي هو من قام بشراء اللقاح مباشرة من الصين.

وانتقد نائب حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، كذب وزير الصحة بشأن الشركة الوسيط، قائلا: “لماذا تستخدم شركة وسيطة عندما يتعلق الأمر بمثل هذا المنتج الاستراتيجي؟ إذا كنت تستخدم شركة وساطة فلماذا تخفيها؟ ألا تعرف أن المخفي يظهر دوما في النهاية؟ ولو لمرة واحدة، قم بتوضيح الحقائق بشكل شفاف”.

يذكر أن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، أعلن مساء أمس أن لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19) سيصل من الصين إلى تركيا غداً الأربعاء بعد أن أعلن سابقا تأجيله.

وخلال تدوينة على تويتر، كان قوجا ذكر أن سبب تأخر وصول اللقاح الصيني، هو حالة الطوارئ في بكين بسبب ظهور حالات كوفيد 19 في جمارك بكين، والتي تم بمقتضاها تعليق حركة الجمارك.

وطلبت تركيا شراء 50 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني، وكانت تتوقع تسليم أول 3 ملايين جرعة يوم الاثنين.

وستحصل الحكومة التركية أيضا على 4.5 مليون جرعة من لقاح “فايزر – بايونتك”، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

ومنذ السبت بدأت بلدان الاتحاد الأوربي حملة التطعيم ضد كورونا، بعد أن منحت وكالة الدواء الأوروبية والمفوضية الأوروبية ترخيصا لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.

وهناك شكوك ومخاوف من مدى فاعلية وأمان اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على موافقة أي مؤسسة دولية.

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