برلين (زمان التركية)ــ ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي أن ما لا يقل عن 50 صحفياً قتلوا هذا العام بسبب تغطيتهم الصحفية.

وفق التقرير لوحظ أن الغالبية العظمى من الصحفيين قتلوا عمدا بعد التحقيق في قضايا مثل الفساد والجريمة المنظمة وتدمير البيئة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الصحفيين قتلوا أثناء تغطيتهم للمظاهرات المختلفة، وكانت أخطر الدول على الصحفيين هذا العام هي المكسيك والعراق وأفغانستان والهند وباكستان.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد في التقرير على أن مئات الصحفيين حول العالم ماتوا بسبب فيروس كورونا، لكن لم يتم تحديد عدد المصابين منهم بسبب عملهم المهني.

لوحظ أن 3 صحفيين كانوا محتجزين في سجون في مصر وروسيا والمملكة العربية السعودية توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية نتيجة الإصابة بـ Kovid-19.

وذكر التقرير أن عقوبة الإعدام نُفِّذت لأول مرة منذ 30 عامًا بحق صحفي بعد إعدام روح الله زم في إيران يوم 12 ديسمبر، وأن 2 من بين 50 صحافيًا قُتلوا هذا العام من النساء.

وفي التقرير الذي يؤكد على أن القليل جدًا قد تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، حيث قُتل 53 صحفيًا إجمالاً، ورد أن 937 شخصًا على الأقل قتلوا في السنوات العشر الماضية بسبب العمل الصحفي.