أنقرة (زمان التركية)- قالت والدة المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ 4 سنوات، في رد على الرئيس أردوغان إن نجلها ليس إرهابيا.

سعدية دميرطاش والدة الزعيم الكردي استنكرت تصريحات الرئيس التركي، وقالت خلال حلولها ضيفة على قناة اليوتيوب الخاصة بالصحفي التركي، أردال أر، أنه تم أخذ ابنها كرهينة، وتم الزج به في السجن.

وتابعت والدة دميرطاش: “ابني ليس إرهابيا؟ هل يمكن أن يكون إرهابيا ويكون مرشحا لرئاسة تركيا؟ هل يمكن أن يكون إرهابيا ونائبا في البرلمان؟”.

وأكدت سعدية أنه ليس ابنها فقط من تعرض للظلم وتم الزج به في السجن، بل هناك الملايين من الأشخاص قابعون في السجون أيضا، مشيرة إلى أنها ستظل خلف ابنها، وكل أحبائه خلفه.

يذكر أن دميرطاش معتقل منذ أكثر منذ أربع سنوات على خلفية عدة قضايا، منها أحداث شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.

ورفض القضاء التركي مؤخرا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن دميرطاش، واعتذرت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال دميرتاش يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.