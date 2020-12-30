أنقرة (زمان التركية)ــ أصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة على 92 شخصًا في قضية المتهمين بمحاولة الانقلاب بقيادة القوات البرية، خلال انقلاب انقلاب 2016.

وحكم على 12 متهمًا بالسجن المؤبد المشدد و80 متهمًا بالسجن المؤبد.

وحُكم على العميد السابق أديم بودور أوغلو، رئيس العمليات وإدارة القيادة والمراقبة بقيادة القوات البرية في ذلك الوقت، بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة.

وحكم على العقيد السابق موتلو سيركان فورديم، مدير فرع التخطيط في رئاسة شؤون موظفي بقيادة القوات البرية في تلك الفترة، بالسجن المشدد مدى الحياة.