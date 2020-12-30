أنقرة (زمان التركية)- زعم فريق القراصنة “أنونيموس”، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمتلك أرصدة في البنوك المحلية والأجنبية تصل إلى 350 مليار دولار.

حساب “أنونيموس” نشر تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن أسماء البنوك الأجنبية التي أودع فيها أردوغان وعائلته الأموال.

وطالب القراصنة في التدوينة، أردوغان باقتراح البنك المناسب حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال.

قائمة البنوك تضمنت “بنك زراعات، دويتش بنك، بنك وقف، كريدت سويس، إتش إس بي سي، بنك بي كي تي الألباني، بنك السودان المركزي، بنك دي بي سي”.

وفي تغريدة أخرى، كتب القراصنة رسالة ذات مغزى جاء فيها: “في مساء يوم 30 ديسمبر، سننشر نحن ومسؤول سابق بياننا الأخير حول RedHack وسنرسل هذا الموضوع إلى رفوف التاريخ المتربة … لأن الحديث عن الموتى لا يناسبنا”.

كما نشر القراصنة رسما جرافيتي للفنان الإنجليزي الشهير بانسكي، الذي أظهر أردوغان وهو يحمل زكيبة ممتلئة بالأموال التي تتساقط من كثرتها، ولكن يظهر نجل الرئيس بلال أردوغان في الخلفية وهو يجمع هذا المال المتساقط.

والرسم جاء تحت عنوان “لم يتغير شيئا بالنسبة لعائلة أردوغان منذ العام 2002”.

يذكر أن أنونيموس هي مجموعة هجومية سياسية على الإنترنت، في جميع أنحاء العالم. شعار المجموعة: “نحن مجهولون. نحن الجيش. نحن لا ننسى. نحن لا نسامح. “انتظرنا”.

يستهدف أعضاء مجموعة أنونيموس، الذين يقدمون أنفسهم كناشطين، أفراد أو مؤسسات يتهمونهم بقضايا مثل “إساءة استخدام المنصب والظلم وانتهاكات الحقوق”.

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