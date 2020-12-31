واشنطن (زمان التركية) – كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وتوزيع 12 مليونا و409050 جرعة.

وأوضحت التقارير أن الأرقام المذكورة تشمل لقاح كل من شركة “موديرنا” وتحالف “فايزر-بيونتك”.

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد شهدت قفزًا بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق، لترتفع إلى 19 مليونا و432 ألفا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات بـ3390 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 337419 حالة.

وبحسب بيان إحصائي لوكالة “رويترز”، فإن أكثر من 81.5 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عنه إلى مليون و781891.