موسكو (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا لحيازتها صواريخ إس 400 لن تمنع روسيا وتركيا من الحفاظ على التعاون الموجود بينهما.

قال لافروف يوم الثلاثاء إن العلاقات بين البلدين “مستدامة ومكتفية دون الحاجة إلى عامل خارجي، ولا تعتمد على نزوات وأهواء عدوانية وعدائية”، على حد تعبيره.

وقال لافروف بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو “إنها (العلاقات) مبنية على المصالح الوطنية لكل من البلدين، ونحن مصممان على مواصلة التعاون المتبادل والمنفعة المتبادلة من خلال البحث عن توازن المصالح”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على فرض عقوبات على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن تسلمت أنقرة صواريخ الدفاع الجوي الروسية وقامت باختبارها مؤخرا.

لكن العقوبات الأمريكية اقتصرت على حظر تراخيص التصدير لوكالة المشتريات الدفاعية التركية وفرض حظر السفر وتجميد الأصول على كبار مسؤوليها.

واعتبر جاويش أوغلو أن العقوبات الأمريكية عمل عدواني على الحقوق السيادية لتركيا، مؤكدًا أن بلاده لن تستسلم للضغوط.

وأضاف جاويش أوغلو: “نفضل حل جميع القضايا، بما في ذلك مشكلة S-400 من خلال المفاوضات”.

ومع أن الحكومة التركية زعمت تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السلطات الأمريكية لبحث قضية شراء واختبار تركيا الصوريخ الروسية إلا أن واشنطن نفت صحة ذلك.