عمان (زمان التركية) – يعتمد ظهور حب الشباب بسبب مجموعة من العوامل، منها الجينات، عوامل بيئية، تأثير الهرمونات، والنظام الغذائي. ويعد حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية شيوعًا عند أغلب الناس، وخاصة خلال فترة البلوغ، فكيف يتكون حب الشباب؟

هناك أهمية كبيرة للمواد الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية للجلد حين تفرز بكميات طبيعية، تحافظ هذه المواد على ترطيب الجلد والشعر، إضافة إلى دورها في حماية الجلد من البكتيريا الضارة والفطريات.

وفق موقع (ويب طب) يحدث حب الشباب في حالة حدوث اضطراب في التوازن الطبيعي للبشرة عند اجتماع عدد من العوامل، نذكرها في ما يأتي:

زيادة إفراز الغدد الدهنية من زيوت ودهون في البشرة، غالبًا تحت تأثير الهرمونات.

حدوث تغير في تكون الخلايا الكيراتينية، والتي يتكون منها جريب الشعرة، حيث يحدث زيادة في معدل نمو هذه الخلايا، مما يؤدي لتضييق قناة جريب الشعر.

وجود البكتيريا البروبيونية العدية (P. Acnes) المسببة لحب الشباب.

إفراز السيتوكينات المناعية في مواقع حب الشباب ما يسبب الالتهاب.

يتكون حب الشباب عندما يزيد إفراز الدهون من الغدد الدهنية، والذي يحدث غالبًا تحت تأثير الهرمونات الأندروجينية مثل التستوستيرون.

إضافة إلى حدوث خلل في دورة حياة الخلايا الكيراتينية المكونة لجريب الشعرة، مما يسبب إنتاج خلايا كيراتينية جديدة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى انسداد قناة جريب الشعرة بالزيوت والخلايا الكيراتينية الميتة.

تعد المسامات المغلقة المليئة بالدهنيات بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، ووجود هذه البكتيريا يؤدي إلى إفراز سيتوكينات مناعية، ما يسبب حدوث التهاب في المسامات المسدودة، وبالتالي تكوين حب الشباب.

أنواع حب الشباب

بعد الإجابة عن سؤال كيف يتكون حب الشباب، لنتعرف على أنواع حب الشباب:

تتكون الرؤوس السوداء (Blackheads) عند تعرض محتوى جريب الشعرة المسدودة للهواء الخارجي، مما يؤدي لتأكسدها وتحول لونها للأسود أو البني، وتعد أول العلامات التشخيصية لحب الشباب، وفي حال بقاء المسامات المسدودة مغلقة وغير معرضة للهواء الخارجي، يتكون ما يعرف بالرؤوس البيضاء (Whiteheads).

هناك 3 أنواع أخرى من حب الشباب تحدث غالبًا بسبب البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتتكون في طبقات أعمق في الجلد، وهي البثور الحمراء الصغيرة (Papules)، وقد تتطور لتصبح بثور كبيرة الحجم، وتكون صلبة ومؤلمة (Nodules)، وقد تكون مملوءة بالقيح (Cystic lesions).

ينصح بمراجعة طبيب الجلدية لتقديم التشخيص والعلاج المناسبين لحب الشباب وتفادي تكون ندب، وعدم اللجوء للعلاجات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تحتوي على معلومات مغلوطة أو غير صحيحة.

عوامل تؤدي إلى تهيج حب الشباب

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي لزيادة ظهور حب الشباب أو تطوره للأسوأ، نذكر منها ما يأتي:

التغيرات الهرمونية المرتبطة بالبلوغ عند المراهقين، والحمل والدورة الشهرية عند النساء.

بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، أو الأدوية التي تحتوي على هرمونات مثل حبوب منع الحمل.

التوتر والقلق النفسي.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالمكسرات والشوكولاته لا يسببان ظهور حب الشباب عكس ما يعتقد البعض، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز يسبب زيادة ظهور حب الشباب عند بعض الأشخاص، وليس الأطعمة الدهنية.

كيف يتكون حب الشباب المرتبط بلبس الكمامة؟

بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (Covid-19) مؤخرًا، أصبح لبس الكمامة أمرًا إلزاميًا في كثير من الدول حول العالم، مما أدى إلى معاناة الكثيرين من حب الشباب المرتبط بلبس الكمامة، وخاصة عند الأشخاص الذين يلبسونها لساعات طويلة، فكيف يتكون حب الشباب الناتج عن لبس الكمامة؟

يعرف حب الشباب الناتج عن الاحتكاك (Mechanical Acne)، حيث تعمل الكمامة على زيادة الاحتكاك مع البشرة، مما قد يسبب حدوث تحسس وتهيج في الجلد، إضافة إلى الرطوبة والحرارة الناتجتين عن التنفس تحت الكمامة، مما يجعلها بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، مسببًا ظهور حب الشباب في مناطق الوجه المغطاة بالكمامة.

إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتخفيف من حب الشباب الناتج عن لبس الكمامة:

غسل الوجه يوميًا قبل لبس الكمامة، واستخدام مرطب خفيف لا يحتوي على زيوت أو أي مواد مهيجة للبشرة.

عدم استخدام مستحضرات التجميل قبل لبس الكمامة.

غسل الكمامة يوميًا في حال استخدام كمامة قماش متعددة الاستخدام.

استخدام لصقات خاصة للبشرة تحتوي على مكونات مهدئة للبشرة مثل مستخلص زيت شجرة الشاي (Hydrocolloid Acne patches) عند لبس الكمامة للتخفيف من التهيج الناتج عن الاحتكاك.

–