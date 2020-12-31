أنقرة (زمان التركية): أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على أنّه لحد الآن لم يتم رصد أي إصابة بالسلالة الجديد المتحورة، والتي ظهرت في بريطانيا وبدأت تنتشر في بعض الدول الأخرى مثل لبنان وجنوب أفريقيا وألمانيا.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها قوجة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وأشار قوجة إلى أنه تم رصد حالات إيجابية بين القادمين من بريطانيا خلال اليومين الآخرين، لفيروس كورونا “كوفيد-19″، لكن لم يتم رصد أي حالة للسلالة الجديدة المتحورة.

وأضاف بأنه تم فحص جميع الحالات الايجابية من مختلف مناطق البلاد مؤخرًا، ولكن لحد الساعة لا توجد أي حالة للسلالة المتحورة.

وأكد على أن جميع المختبرات متأهبة لرصد أي تغيرات على عينات الفيروس، موضحًا أنه في حال وجود أي تغيرات أو اختلاف في طفرات الفيروس سيتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.