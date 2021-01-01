أنقرة (زمان التركية) – تحدث يافوز بايدر من موقع أحوال تركية مع الدكتور حميد بوزرسلان، من مدرسة باريس للدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS)، لتقييم قضايا السياسة الداخلية والخارجية التركية مع اقتراب عام 2020 من نهايته.

كذب الحكومة التركية

وقال بوزرسلان إن أزمة فيروس كورونا في تركيا كشفت أن الحكومة كذبت عمدًا على سكانها، وتم تدمير معايير المجتمع وتدمير ارتباط الناس بماضيهم ومستقبلهم، وعلاقتهم بالمكان والزمان، على سبيل المثال، في أزمة فيروس كورونا، رأى المجتمع أن الجمعية الطبية التركية (TTB) تجرم وتتهم بالخيانة، في الوقت الذي أخفت فيه الحكومة التأثير الحقيقي للوباء.

وقال البروفيسور إنه بينما تحدث أردوغان عن الإصلاحات، وفي الوقت نفسه، قال إن السجناء البارزين لن يتم إطلاق سراحهم أبدًا؛ لأنهم إرهابيون، كما قال أيضًا إنه يريد علاقات أفضل مع حلفائه، بما في ذلك مع أوروبا، ولكنه ما يزال يمارس انتهاكات تعارض ما يقوله، وكشف تحليل كلماته أن ما يريده حقًا هو أن تستسلم أوروبا لتركيا.

الهوس بالعمليات العسكرية

وأوضح بوزرسلان أن البديل السياسي لنظام أردوغان سيكون أصعب من الوضع الحالي، مؤكدًا أن جميع الأتراك غير سعداء.

وقال بوزرسلان إنه في عام 2020، واصلت تركيا عملية شبه عسكرية متطرفة بدأت في عام 2018، وأصبح هناك نوع من أنواع الهوس بالتدخلات العسكرية خارج تركيا.

فيما أضاف البروفيسور أن أردوغان تحيط به شبكة من الكارتلات والعصابات المكونة من الجماعات القومية المتطرفة العنصرية التركية، مثل حزب الحركة القومية الشريك الأصغر لأردوغان”، مشيرًا إلى أن نظام أردوغان لجأ إلى الهندسة الاجتماعية وتغيير الديموغرافيا.