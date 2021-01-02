أنقرة (زمان التركية)- قال زعبم حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يبحث مع حلفائه القوميين المتطرفين عن بديل لشرط “50+1” للبقاء في الحكم.

وأوضح داود أوغلو أن الرئيس لديه الآن نية واحدة فقط، وهي التمسك بالسلطة بأي طريقة كانت، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل.

وتابع داود أوغلو: “سيدرك أردوغان مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرا لشرط 50+1، أنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل”.

ولفت رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، الانتباه إلى مشاركة 23 حزبا في الحياة السياسية خلال عام واحد، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على 50+1 في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.

وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط (50+1) للفوز بالرئاسة.

من أجل ذلك يطرح التحالف الحاكم بديلاً عن هذا الشرط اعتماد فوز المرشح الحاصل على أكثر نسبة من الأصوات بالجولة الأولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء الجولة الثانية بموجب تعديلات سيتم إدخالها على قانون الأحزاب.

وشدد داود أوغلو على أنه مع نظام الحكومة الرئاسي، نشأ هيكل غريب يتحكم به شخص واحد قضى على مبدأ الفصل بين السلطات.

وانتقد داود أوغلو دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مشيرا إلى أنه وسط التحدث عن إجراء إصلاحات قانونية واقتصادية، لا يمكن أبدا الحديث عن إغلاق الأحزاب.

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