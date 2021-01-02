عمان (زمان التركية) غالبًا ما نعير أظافر يدينا انتباهًا أكثر من أظافر قدمينا، ولكن قد تعطينا أظافر قدمينا دلائل صحية، فما دلالات تغير لون أظافر القدم؟

وفق موقع (ويب طب) تغير لون أظافر القدم قد ينتج بسبب أمراض عديدة تختلف في شدتها، ويختلف العلاج اعتمادًا على السبب كما سيتم التوضيح في المقال الاتي.

أسباب تغير لون أظافر القدم

إن تغير لون أظافر القدم إلى الألوان المختلفة قد يكون دليلًا على العديد من الأمراض أو الإصابات، كما يأتي:

1. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأزرق

إن تغير لون أظافر القدم إلى اللون الأزرق هو حالة طبية تعرف باسم الزراق (Cyanosis)، وقد ينتج لأسباب عدة، نذكر منها:

إصابة ظفر القدم بسبب الاصطدام أو ارتداء الأحذية الضيقة مما يسبب تسرب الدم من الأوعية الدموية.

وجود وحمة خلوية زرقاء، والتي من الممكن أن تتحول إلى سرطان في ما بعد.

قلة مستوى الأكسجين في الدم.

2. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأسود

ينتج تغير لون كامل ظفر القدم إلى اللون الأسود أو البني الداكن لعدة أسباب، نذكر منها:

وجود ورم دموي تحت الظفر بسبب رضة أو وجود ظفر ناشب.

التهاب فطري في الظفر.

كعرض جانبي لبعض الأدوية.

في حال ظهور خطوط سوداء طولية على الظفر، قد يكون السبب الإصابة بسرطان الجلد.

3. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأصفر

إن اصفرار لون ظفر القدم قد يعود لعدة أسباب، نذكر منها:

التهاب فطري في الظفر.

متلازمة الظفر الأصفر، التي تسبب مشاكل أخرى مثل صعوبة التنفس.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

وذمة لمفية.

انفكاك الظفر.

4. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأخضر

تتعدد أسباب تغير لون أظافر القدم إلى اللون الأخضر، ونذكر منها:

التهاب بكتيري في الظفر.

التهاب فطري في الظفر.

5. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأبيض

ينتج تغير لون كامل ظفر القدم إلى اللون الأبيض لعدة أسباب، نذكر منها:

الالتهاب الفطري.

أمراض الكبد.

السكري.

أما في حال ظهور خطوط أو بقع بيضاء على ظفر القدم، يكون السبب عادةً الإصابات المختلفة، مثل الارتطام بالأسطح أو ارتداء الأحذية الضيقة.

6. أسباب تغير لون أظافر القدم إلى الأحمر

في حال ظهور خطوط حمراء وبيضاء على ظفر القدم، قد يكون السبب مرض دارييه (Darier Disease) الوراثي الذي يؤثر على الجلد.

أعراض تغير لون أظافر القدم

هنا بعض الأعراض المصاحبة لتغير لون أظافر القدم، نذكر منها:

ازدياد سمك الظفر.

سهولة تكسر الأظافر.

ارتفاع الظفر عن الجلد.

وجود دم تحت الظفر.

وجود بعض الحطام تحت الظفر.

يجب التوجه إلى الطبيب في حال ظهور الأعراض الاتية:

النزيف من الظفر.

الام حادة في الظفر.

تورم الظفر.

علاج تغير لون أظافر القدم

إن علاج تغير لون أظافر القدم عادةً ما تحتاج إلى وقت طويل؛ لأن ظفر القدم ينمو بشكل بطيء مقارنة مع ظفر اليد، ويعتمد العلاج على المسبب، كما يأتي:

كريمات مضادات الفطريات في حال وجود التهاب فطري.

المضادات الحيوية في حال وجود التهاب بكتيري.

مسكنات الألم التي تباع بدون وصفة.

نصائح لتجنب الإصابة بتغييرات في لون أظافر القدم

هناك بعض النصائح الوقائية التي تساعد في تجنب الإصابة بتغير لوم أظافر القدم، نذكر منها:

ارتداء الأحذية ذات المقاس المناسب، وتجب المشي حافيًا.

قص الأظافر بشكل مستمر.

ارتداء الجوارب النظيفة.

تجفيف القدمين بشكل جيد بعد الاستحمام والسباحة، وعدم ارتداء الجوارب على القدمين المبللتين.

رش الأحذية ببخاخ مضاد الفطريات.