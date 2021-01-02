إسطنبول (زمان التركية) – وقع هجوم انتحاري اليوم السبت على موقع بناء تابع لشركة تركية في الصومال، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين أتراك.

تشير معلومات أولية إلى قتيلين وعدد من المصابين في الهجوم.

وأفادت وكالة “إخلاص” أن شخصًا يركب دراجة نارية نفذ الهجوم في منطقة لفلولي جنوبي العاصمة، على موقع بناء تابع لشركة تركية تقوم بأعمال شق الطرق في الصومال.

وفقًا للوكالة، فإن بين المصابين من حالتهم خطيرة.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجوم وقع على مسافة تبعد عن القاعدة العسكرية التركية حوالي 15 كيلومترًا، مؤكدة أنه لا يوجد وضع سلبي في القاعدة والموظفين بها.