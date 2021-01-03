أنقرة (زمان التركية)- وصلت إيرادات التليفزيون الرسمي التركي TRT في عام 2019 إلى 3.1 مليار ليرة. 88.8 في المائة منها بفضل من رسوم “البندرول” والرسوم على فاتورة الكهرباء التي زادت بنسبة 6 في المائة.

ووفقًا لتقرير TRT المقدم إلى البرلمان، تعمل المؤسسة باستمرار على زيادة حصتها البالغة 2 في المائة، والتي تستقطعها من فاتورة المواطن.

وأوضح التقرير أن TRT بلغت إيراداتها لعام 2019، 3 مليارات و155 مليون و 552 ألف ليرة تركية، 2 مليار 802 مليون 193 ألف ليرة تركية منها رسوم البندرول وحصة الإيرادات من الطاقة الكهربائية.

والبندرول ملصق ورقي يتضمن كودا سريا، وهو مكون من 3 طبقات تتضمن الطبقة الوسطى منها علامة مائية لا يمكن تقليدها للدلالة على دفع الضريبة.

وأكدت محكمة الحسابات أن TRT حققت “ربحًا” على الورق، لأنه بخصم وارداتها من حصة الطاقة والبندرول المعفاة من الضرائب، يظهر أنها حققت خسائر كبيرة.