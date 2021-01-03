أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن انقطاع الأنباء عن مسئول سابق كان يعمل في رئاسة الوزراء قبل فصله بقرار حالة الطوارئ.

قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إن مقرر رئاسة الوزراء السابق الصادر بحقه مرسوم طوارئ، حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، اختفى عن الأنظار منذ 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متسائلا عن ما إذا كانت وزارة الداخلية قد نفذت عملية اختطاف جديدة.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر جرجرلي أوغلو تغريدة أشار خلالها إلى انقطاع أخبار كوتشوك أوزيكيت منذ 29 من الشهر الماضي قائلا: “لم أسمع صوته منذ أن أبلغني على الهاتف أنه سيتوجه من أنقرة إلى مدينة كوجالي لقضاء رأس السنة مع بناته”.

ومن جانبها، ذكرت نور سناء كوجوك كوزيكيت عبر حساب تويتر يحمل اسم Babamnerede أن كوتشوك أوزيكيت تحرك بسيارة تحمل رقم 34 FNF28 من مكتبه الواقع قبالة جامع مالتبه في أنقرة صوب جولباشي في الفترة بين الساعة 15:30 و16:30 من ظهر يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى احتفاء سيارة أوزيكيت.

نور سناء كوجوك كوزيكيت أكدت أنها تتلقى أنباء عن اختطاف والدها، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة ومركز الاتصالات برئاسة الجمهورية عن اختفاء والده.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.